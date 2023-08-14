'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kovid-19 varyantı nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaretçi alınmıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Kovid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebeple ziyaretçi alımında kısıtlamanın söz konusu olmadığı ifade edilen bültende, yetkili kurumların açıklamaları dışında ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflardaki "Türkiye'nin Suriyeliler için yaptığı evler" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen bültende, Konya'daki Bozkır Barajı'nın açılmasıyla Dedemli Mahallesi'nin sular altında kalacağı, iddiaya konu görüntülerin, TOKİ tarafından Dedemli Mahallesi sakinleri için Konya'nın Meram ilçesine inşa edilen yeni yerleşkeye ait olduğu belirtildi.

Bültende, söz konusu görüntülerin geçen yıllarda da benzer asılsız iddialarla kullanıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hatay Reyhanlı'da El-Kaide ve DAEŞ mensubu ölen teröristlerin çocuklarının Taliban olarak yetiştirildiği kaçak Kur'an kursu yeniden açıldı" iddiasının doğru olmadığına yer verilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Reyhanlı merkezde bulunan Gönüllerin Fethi Yardım Derneğine ait binada Kur'an-ı Kerim kursu açılması için 18 Temmuz 2023'te İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne talepte bulunulmuştur. Söz konusu talep, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin 56/2 maddesine istinaden uygun görülerek Kur'an-ı Kerim (Elifba) okuma kursunun 1-15 Ağustos 2023'te eğitici görevlendirilmesine onay verilmiştir.

Kur'an-ı Kerim kursunun, STK'lerin kursiyerlere yönelik resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kurslar düzenlemesi hususundaki mevzuata uygun olduğu, özellikle dini eğitimlerin ilgili devlet kuruluşları nezdinde görevlendirilen resmi yetkililer aracılığıyla eğitim, takip ve denetimlerinin yapıldığı belirlenmiştir. Daha önce de Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimde, derneğin herhangi bir terör örgütüyle bağlantı ya da iltisakının olmadığı tespit edilmiştir."

- "Silahın oyuncak olduğu tespit edildi"

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Göktürk Göleti bölgesinde, ellerinde uzun ve kısa namlulu silahlarla yürüyen bir çift görüntülendi" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

Emniyet mensuplarınca, Göktürk Göleti'nde silahlarla yürüdükleri iddia edilen çifte yönelik yapılan kontrolde, olumsuz bir duruma rastlanmadığı, silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği aktarılan bültende, toplumsal huzuru bozma amacıyla yapılan manipülatif paylaşım ve haberlere itibar edilmemesi istendi.

- "Patlamada, stokun yüzde 20'si zarar gördü"

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "8 milyon ton buğday, arpa, nohut ve mercimek stoku olduğu söylenen TMO Kocaeli Derince siloları patlamayla yok oldu" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Derince Liman Silosu'nun toplam kapasitesinin 95 bin ton olduğu belirtilen bültende, "Patlamanın meydana geldiği siloda, halihazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. Patlama sonrası ilk incelemelere göre, bu stokun yaklaşık yüzde 20'si zarar görmüştür. Dolayısıyla '8 milyon ton stok' ve 'silolar tamamen yok oldu' şeklindeki iddialar asılsızdır." bilgisine yer verildi.

- "İmamoğlu'nun mitinginde çekilmiş görüntüler"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erzurum'da hükümet istifa sloganlarıyla eylem yapıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen bültende, iddiaya konu görüntülerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 Genel Seçimleri kapsamında 7 Mayıs'ta, izinsiz şekilde Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda miting düzenlemek istemesinin ardından yapılan protestolar sırasında kaydedildiği bildirildi.

Bültende, 7 Mayıs'ta çekilen, ancak güncelmiş gibi paylaşılan görüntülerin, söz konusu iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.