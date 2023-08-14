Şarampole devrilen eşya yüklü kamyondaki 2 kişi öldü

Kazada sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net