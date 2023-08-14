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O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde su tasarrufu amacıyla çeşmelere otomatlar takıldı. Çeşmelerden alınan her 5 litre su için, 1 lira ödeme yapılması gerekiyor. Gelirle öğrencilere burs sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 18:26, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 21:03
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Keşan'ın nüfusu 65 bin.. İlçeye su sağlayan Kadıköy Barajı'nın kapasitesi ise 56 milyon metreküp. Ancak son günlerde barajın doluluk oranı 4 milyon metreküpe kadar düştü.

Su tasarrufu çağrısı yapan Keşan Belediyesi, çeşmelerdeki israfın önüne geçmek için de bir formül üretti. Kumdere mevkiindeki kuyulardan çıkarılan suyun aktarıldığı 4 çeşme ücretli hale getirildi.

Su tasarrufu için başlatılan uygulamada belirli bir gelir elde edilecek. Elde edilen gelirle dar gelirli öğrencilere burs verilecek.

Gelir, Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı'na aktarılıyor. Böylece ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanacak. Keşanlılar projeye destek verdi.

Uygulamayla otomobil yıkama ve tankerlere su aktarma gibi amaç dışı kullanımların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"İklim krizi nedeniyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Keşan Belediyesi Su İşleri Müdürü Erhan Başaran, "Su tasarrufu şu sıralar çok önemli ve su tasarrufunu her zaman suyun bol olduğu zaman bile devam ettirmeliyiz. Çünkü Türkiye tüm dünya iklim kriziyle mücadele ediyor. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" diye konuştu.

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