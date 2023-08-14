Sağlık raporu vermediği iddiasıyla darbedilen doktor şikayetçi oldu

A.C, annesi ve kardeşiyle "gemi adamı belgesi" alabilmek için sağlık raporu almak üzere tıp merkezinde görevli İzzettinoğlu'na gitti.

İzzettinoğlu yaptığı muayenenin ardından A.C'nin göz sağlığının gemi adamı belgesi için yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

İddiaya göre taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma sırasında A.C ve kardeşi, İzettinoğlu'na saldırdı. Bu anlar tıp merkezinde görevli bir sekreter tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sağlık raporu alarak şikayetçi olan Cüneyt İzzettinoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İzzettinoğlu, çok utanç verici ve talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, yaşananlara tepki gösterdi.

Sağlıkçılar olarak bu muameleyi hak etmediklerini söyleyen İzzettinoğlu, o anları şöyle anlattı:

"Gemi adamı belgesi için gelmişlerdi. Muayene neticesinde görmesinin yetersiz olduğunu söyledim. Durumu anlattım ama hareketleri agresifleşti. 'Başka doktora gideriz dediğiniz gibi çıkmazsa sizle görüşürüz' diye tehdit ettiler. Kısa bir süre sonra A.Ç'nin abisi gelip hakaret etmeye başladı. Ben de belki cayıp gider diye sekreterime videoyu açmasını söyledim. Ancak öyle olmadı. Direkt saldırıya geçti. Ben de nefsi müdafaa yaptım. Bir ameliyatım vardı yapamadım. Çok kınıyorum ve utanıyorum. Şikayetçi oldum ve sonuna kadar gideceğim. 30 yıldır bu meslekteyim. Sözlü saldırılara maruz kaldık ama ilk kez böyle bir şey başıma geldi."