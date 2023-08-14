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İstanbul'a tırlarla Togg geldi

Togg yüklü tırlar İstanbul'a giriş yaptı. Togg dolu tırlardan birinin İstanbul yolculuğu havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 19:10, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 19:12
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İstanbul'da 1 tır dolusu Togg sahiplerine teslim edilmek üzere bayiye götürülürken görüntülendi. TX10 model olan araçların plakaları olmadığı görüldü.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile ürettiği ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg araçlarına her geçen gün talep artıyor. Şık ve tasarımıyla görenlerin beğenisini toplayan araç İstanbul Zeytinburnu sahilinde satış bayisine gönderilen araçlar sahiplerine ulaştırılmayı bekleniyor.

Yakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte elektrikli araçlara olan talepler daha artış gösteriyor.

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