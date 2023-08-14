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Anne ve anneannesini öldürüp parçalarını camdan atan kadının ifadesi ortaya çıktı

Zonguldak'ta annesi Şeyda Çataklı (56) ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı (77) bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayıran Rabia Çataklı (31) ifadesinde "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 20:21, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 20:53
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Anne ve anneannesini öldürüp parçalarını camdan atan kadının ifadesi ortaya çıktı

Zonguldak'ta gerçekleşen olay, dün Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Rabia Çataklı, uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'ya bıçakla saldırdı.

Çataklı annesini ve anneannesini bıçakla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı. Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girebildi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı'yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı.

CESET PARÇALARINI VE MUTFAK MALZEMELERİNİ DIŞARI ATMIŞ

Rabia Çataklı gözaltına alınırken, Şeyda Çataklı ve Medine Küçükkaya otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evin camının kırık olduğu, ceset parçalarının yanı sıra mutfak malzemelerinin de dışarı atıldığı görüldü. Haberi alan yakınları evin önünde birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Yapılan otopsilerde Şeyda Çataklı'nın cesedinden 110, Medine Küçükkaya'nın cesedinden ise 6 parça kesildiği belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulduğu için Çataklı ve Küçükkaya otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Rabia Çataklı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANNESİ HASTALIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

5 yıl önce Almanya'ya gelin giden Rabia Çataklının evli kaldığı sürede, kocası ve ailesi tarafından tedavi ettirilmeye çalışıldığı hastalandığı zamanlarda saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi. 1 yıl kadar süren evliliğinden sonra memleketine dönen Çataklı'nın komşuları annesi Şeyda Çataklı'nın kızının hastalığını gizlemeye çalıştığını ve hastaneye yatırılmasına karşı çıktığını öne sürdü. Komşuları, normal zamanlarda Çataklı'nın sessiz, içine kapanık ve kendi halinde olduğunu belirtti.

"NEDEN YAPTIM BİLMİYORUM"

Hastane ve jandarma görevlilerine zorluk çıkarttığı, kendi serçe parmağını ısırarak kopartıp yuttuğu belirtilen Çataklı, verdiği ifadede, "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı.

ANNESİNİ ARAYIP EVE ÇAĞIRMIŞ

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Güdül, olay günü beldede halk pazarı olduğunu ve Şeyda Çataklı'nın da pazarcılık yaptığını belirterek "Annesi halk pazarındayken katliam yapan kız evdeymiş. Annesini arıyor, Acil eve gel diyor. Defalarca arayıp çağırıyor. Annesinin yanında birkaç arkadaşı varmış. Ben eve gidiyorum, daha sonra dönüş yapacağım pazara diyor. Eve gidiyor bir daha ses soluk alınmıyor kadından ve gece saat 04.00, 04.30 civarlarında kötü haber geliyor" ifadelerini kullandı.

EN SON MARKETTE ÇALIŞIYORDU

Rabia Çataklı'nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Muhtar Güdül, "Annesi bazen zaman zaman gelirdi anlatırdı dert yanardı. Biraz da gizli tutmaya çalışıyordu açıkçası. Tedavi görmüyordu. İlaç kullandığını söylüyordu annesi ama hastanede tedavi görmüyordu. Annesi dışarıya karşı tereddütlüydü, Kimse bilmesin, duymasın derdi devamlı. Annesi çok iyi bir insandı devamlı gelirdi belediyeye bizlere ziyarete. Kızı en son marketlerde çalışıyordu. Zincir marketlerden birini 1-2 ay önce bırakmıştı. Evde annesiyle birlikte kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla saldırgan tutumu yoktu" diye konuştu.

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