Ankara'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Nadir Yeşilkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sulusaray ilçesine bağlı Ballıkaya köyünde ikamet eden Yeşilkaya, 15 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilkaya, 10 gün önce Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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