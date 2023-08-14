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3 ildeki orman yangınları sürüyor

Kırşehir ve Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bingöl'de başlayan orman yangını ise devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 21:30, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 23:22
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3 ildeki orman yangınları sürüyor

Maltepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bingöl

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Hirfanlı köyü içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kırşehir ve civar illerden ekipler, bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde alınan ihbarla harekete geçtiklerini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını dile getiren Buhara, şunları kaydetti:

"Burada Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitim kampımız mevcut. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait bir gençlik kampımız da var. Yine elektrik üretim tesisleri de var. Bir de Hirfanlı köyümüz var. Dolayısıyla yoğun yaşamın olduğu ağaçlık bir alanda ciddi bir yangınla baş başa kaldık. Gerek ekiplerimizin zamanında müdahalesi, jandarmamızın, orman teşkilatımızın yine belediyelerimizin takviyesiyle çok kısa zamanda yangın kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla soğutma çalışmaları da devam ediyor. Her ihtimale karşı sabaha kadar tedbirli olmaya devam edeceğiz. Bölgemize ve burada yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Jandarma Genel Komutanlığımıza ait üç helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Onların da çok büyük katkısı oldu."

Arazözler ve itfaiye araçlarının sabaha kadar tedbiren bölgede bulunacağını ve soğutma çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Buhara, "Hem Kaman'a hem bölgemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Geniş bir alanda yangının etkili olduğuna dikkati çeken Buhara, çevre illerden yangını söndürmek için destek geldiğini de sözlerine ekledi

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