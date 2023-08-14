Bolu'da yıldırımın isabet etmesi soncu orman yangını çıktı

İlçeye bağlı Çayköy yakınlarında yıldırımın isabet etmesi sonucu orman yangı çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler köylülerin yardımı ile çıkan yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

- Klimanın patlaması sonucu işçi yaralandı

Karaçayır Mahallesinde bulunan bir süper markete ait klimaları tamir eden 30 yaşındaki H. Y. isimli işçi tamir yaptığı esnada klima içerisinde sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis klimaların patlama ihtimalline karşı bölgede tedbir aldı.