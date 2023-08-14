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Uyuşturucu madde vererek istismar ve şantaja 4 tutuklama

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu madde içirip cinsel istismarda bulundukları ve videolarını çekerek şantaj yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 23:23, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 23:24
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Uyuşturucu madde vererek istismar ve şantaja 4 tutuklama

Olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir grup şahıs, uyuşturucu madde içirdikleri 14 yaşındaki Z.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın uygunsuz videolarını da çektikleri iddia edilen şahısların, şantaj yaparak farklı zamanlarda çocuğu cinsel ilişkiye zorladıkları ve uyuşturucu temini için para istedikleri öğrenildi.

Şantajlara dayanamadı

Şantajlara dayanamayan genç kız polise şikayette bulundu. Savcılığın talimatı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.M., Y.Ö., İ.H.K. ve B.H. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 2 zanlıyı yakalama çalışması ise devam ediyor.

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