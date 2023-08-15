Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı
Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 07:10, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 07:12
Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.
Açıklamada, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle 15 Ağustos Salı günü ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.