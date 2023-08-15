Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor

Evde yatalak veya yaşlı hastasına baktırmak isteyenler, aylık yatılı refakatçi bulamıyor. Türk Cumhuriyetleri'nden gelenlerin çoğunluğu oluşturduğu piyasada artık hastane refakatçisi olmak tercih ediliyor. Hastane odasında beklemenin ücreti, 600 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Bakıcılara, maaşla çalışmak yerine gece işi, daha cazip geliyor. Özellikle büyük şehirlerde farklı nedenlerle hastasının yanında kalamayanların ilk seçeneği bu kişileri bulmak oluyor.

HASTANE BAHÇESİNDE SIKI PAZARLIK

Özel hastanelerin VIP paketlerinde yer alan gece refakatçisi hizmeti de piyasadaki talebi adeta uçurdu. Hal böyle olunca, sağlık çalışanları yanında onbinlerce vatandaş için ek kazanç kapısı doğdu. İşler öyle bir hale gelmiş ki hastasını bekleyecek birini bulamayanlar, hastane bahçesinde bunun için bekleyenlerle pazarlık yapıyor. Kolay geliri duyanın geldiği sektörde, özellikle hasta ve mal güvenliği konusunda uyarı yapılıyor. Zira, meslek erbabı olmayanların yol açtığı sorunlara dair şikayetler ciddi oranda arttı.

12 SAATLİK UYKU İÇİN 1.500 LİRA

Geceliği ortalama 1.500 lira olan piyasada, akşam 8'de odaya gelen bakıcı, sabah 8'e kadar hastanın başında bekliyor. İnternet siteleri ve sosyal medyadaki ilanlarda, hizmetin özelliğine göre rakam değişiyor. Aslında yatan hastaların çoğu gece boyu, sağlık çalışanları tarafından kontrol ediliyor. İlaçları verilip, serumu değiştiriliyor. Refakatçinin tek yaptığı başında durup beklemek ve acil bir durum olursa haber vermek. Farklı hizmet sitelerinden aldığımız rakamlara göre, sadece hastanın başında durmak 600 liradan başlıyor. Bez değiştirmek, yemek yedirmek ve ilaçlarını vermek gibi işlerin toplamı 3 bin lirayı geçiyor.

YABANCI HASTALAR TALEBİ PATLATTI

Öte yandan, Türkiye'de son yıllarda sağlık turizmine artan ilgi nedeniyle yabancı hastalara refakatçi hizmeti de sunuluyor. Eski hemşireler başta olmak üzere binlerce kişi, sektörden gelir elde ediyor. Halen sağlık personeli olanların da akşamları mesai saati dışında ek iş yaptıklarını belirtmekte fayda var. Özelde VIP hasta yakınına veya yabancı hastaya hizmet vermenin kapısı 5 bin liradan açılıyor. Konuyu yakından takip edenler ise, meslek standartlarının belirlenmesi ve denetimlerin artması gerektiğine dikkat çekiyor. Zira sağlık gibi önemli sektörde kontrolsüz işlerin gelişimi, önce vatandaşa ve sonrasında konuyla ilgili alanlara zarar verecektir.

Yoldaki vatandaşı çevirip iş teklif ediyorlar

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, sektördeki boşluğa dikkat çekerek, "Bu işi yapanlar, hastane önünde bekleyen vatandaşa rastgele soruyor. Rakam 500-1.500 lira arasında değişiyor. Ne var ki çoğunun eğitimi ve becerisi yok" diyor. Sağlık Bakanlığı'nın eğitim kursu açması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, şu tavsiyelerde bulunuyor: "Belirli bir yetkinliğe sahip olunması önemli. Bakanlık, düzenleme yaparak sertifika getirmeli." Dernek temsilcilerine göre, standartlaşma istihdama da katkı yapar. Haberin detayları bizden takdiri vatandaştan. Ancak, konunun takipçisi de olacağız. Hatta öyle yakından izleyeceğiz ki, bu haber okunurken; ben hastane bahçesinde ilk refakatçi deneyimim için bekliyor olacağım. Amacım tamamen duygusal. Piyasanın yarı fiyatına tamamım.

MESLEKİ EĞİTİM VERİLİP DENETLENSİN

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin ise, bu konuda bir ihtiyacın olduğunu ve eğitim aşamasında adımların atılması gerektiğini belirtti. Şahin, "Refakatçilere özel kurslar, eğitimler verilmeli. Daha sonra burada eğitim alan kişilerin sabıka kaydı Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla kontrol edilebilir. Ayrıca, tavan ücret belirlenmeli. Denetimsizlik hastaya ya da hastaneye zarar verebilir. Bunları yaşamadan gereken tedbirleri almalıyız" ifadelerini kullandı.

Orhan Orhun Ünal