Nijer'in devrik lideri vatana ihanetten yargılanacak

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan cunta yönetimi, devrik lider Mohamed Bazoum'un vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Nijer Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane dün gece saatlerinde devlet kanalında yaptığı açıklamada, Bazoum'un "Vatana ihanet" ile "Ülkenin iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak" suçlarından yargılanacağını belirtti. Bazoum, Batı ile yakın ilişkileri ile biliniyordu. Devrik lider, darbe sonrası yaptığı açıklamalarda Batılı ülkelere darbeyi bastırma çağrısında bulunmuştu. Nijeryalı alimler de Nijer ve ülkeye askeri müdahale hazırlığında olan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında arabulucuk çalışmalarına başladı.

BAZOUM'UN DURUMU İYİ

Devrik liderin doktor tarafından muayene edildiğini ifade eden Abdramane, doktorun Bazoum ve ailesinin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir rapor vermediğini söyledi. ECOWAS'ın Nijer'e yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımları yasa dışı ve insanlık dışı olarak nitelendiren Abdramane, yaptırımların ilaca, gıdaya ve elektriğe erişimi zorlaştırdığını kaydetti. Abdramane, 26 Temmuz günü devlet televizyonunda darbe bildirisini okumuştu.

ALİMLER ARABULUCU OLDU

Diğer yandan Nijeryalı ünlü İslam alimlerinden oluşan bir grup, cunta liderleriyle görüşmek üzere Niamey'e gitti. Görüşme sonrası açıklama yapan dini alimlerden oluşan heyetin başkanı Şeyh Abdullahi Bala Lau, cunta liderlerinin diyaloğa açık olduğunu söyledi. Heyat başkanı Lau, cunta lideri Abdourahamane Tchiani'nin "ECOWAS liderleriyle doğrudan görüşmeler yapmayı kabul ettiğini" söyledi. Olası görüşmenin detaylarına ilişkin görüştüklerini belirten Lau, "Buluşacakları bir yer seçmelerini istiyoruz. Nijer'de mi, Nijerya'da mı yoksa kendileri için daha iyi olduğunu düşündükleri başka bir yerde mi buluşmayı planlıyorlar buna bakacağız" dedi.

Nijerya ordusu savaşa hazırlanıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Nijerya Ordu Komutanlığı, Nijer'e olası bir askeri operasyon için savaş hazırlıklarına başladı. Komutanlık, birlik komutanlarına personel, teçhizat, lojistik ve mali harcamaları hakkında Savunma Karargahı'na bilgi vermeleri talimatını verdi. Haberlerde hareketliliğin Nijer'e müdahale için hazırlık sürecinde bir ön aşama olduğu kaydedildi. Nijerya menşeli Punch gazetesi, Nijerya'nın Nijer'e müdahale için 300 ila 1000 askerden oluşan yaklaşık iki tabura ihtiyacı olduğunu ve hazırlıkların sürdüğünü belirtti.