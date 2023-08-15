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DEAŞ'ın arşivi açıldı

Polisin 2022 yılı başında Kilis'te ihbar üzerine gittiği adreste bulduğu flash bellek ile terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Diskte sözde Şam vilayetinin 2019-2021 arasındaki faaliyetleri, iç yazışmaları, üyelerin özgeçmişleri ve örgüte katılırken verdiği referanslar vardı. Birçok uyuyan hücreyi deşifre eden arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 08:10, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 07:28
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DEAŞ'ın arşivi açıldı

Terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi tüm hızıyla sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, örgütün sözde Şam vilayetinin tüm yapılanmasını deşifre etti. 2022 yılı başında Kilis'te bir ihbar üzerine gittikleri adreste 128 GB boyutunda bir flash bellek bulan güvenlik güçleri, bellekte DEAŞ üyelerine ait bilgiler ve talimatların bulunduğu Arapça yazılmış binlerce belge olduğunu tespit etti. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

70 BİN BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde flash bellek içerisinde DEAŞ'ın sözde Şam vilayetinin 2019-2021 yılları arasındaki faaliyetlerini ele alan 70 bin örgüt içi yazışma bulundu. Belgelerde örgüt içi iletişimin, örgüt üyelerinin özgeçmişlerinin, örgüt içi emirlerin, talimatların ve alınan kararların aktarıldığı, gizlilik kuralları içinde belirli bir hiyerarşik silsile takip edilerek iletilen mesajlar olduğu belirlendi. İncelenen özgeçmiş dokümanlarında örgütün gizlilik gerekçesiyle katılım yapmak isteyen teröristlerden DEAŞ içerisinden referans istediği belirlendi. Listenin ele geçirilmesiyle Türkiye'de uyuyan hücre olarak bulunduğu belirlenen çok sayıdaki DEAŞ'lı terörist yakalandı.

4 HEDEF BAŞLIĞI BELİRLENMİŞ

Belgelerde yapılacak terör saldırılarının vur-kaç taktiği ile yapılmasının gerektiği, küçük vilayetlere kurulacak sözde askeri üslerde yeni örgüt üyelerine eğitim verileceği de tespit edildi. Örgütün çeşitli patlayıcı maddeler üretmek için uzmanlık alanları oluşturduğu ve havacılık alanına yoğunlaşarak eleman yetiştirilmesi için eğitimler düzenlemeye başladığı da belirlendi. Örgütün yapacağı terör saldırılarında eylem hedefleri olarak askeri, ekonomik, medya ve ortak hedefler olarak 4 başlık belirlediği ortaya çıkarıldı. Kalan diğer belgelerin de incelenmesiyle binlerce DEAŞ'lı teröristin kimlik bilgisine erişileceği öğrenildi.

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