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Atilla Taş: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim

Atilla Taş, seçimlerde alınan yenilgi sonrasında eteğindeki taşları dökmeye başladı. Yayınladığı videoda, "Kendimi uyanık, akıllı sanıyordum. Bu ülkede aslında bir iktidar sorunu değil de bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim." diyen Taş, "Şimdi ise görüyorum bir koltuk savaşı başlamış ama ahlaki ve moral üstünlüğü kaybetmek seçimi kaybetmekten daha beter." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 07:35, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 07:37
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Atilla Taş: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim

Atilla Taş, seçim yenilgisi sonrasında partisini hedef alan açıklamalara başladı. Geçtiğimiz günlerde 'yıllarca partiye zarar gelmesin diye sustuğunu' belirten Taş, CHP'li belediyelerin 'ihale' skandallarını itiraf etmişti.

Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti

Atilla Taş, seçim hezimeti sonrasında eteğindeki taşları dökmeye başladı. Yıllarca partiye zarar gelmesin diye sustuğunu belirten Taş, Kuşadası'na yerleştiği dönemde CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili gerçekleri açıkladı. Günel ile ilgili kendisine çok sayıda şikayet geldiğini belirten Taş, o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu konuyu görüşmek istediğini ancak otele gittiğinde koruma engeline takıldığını belirtti. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da orada olduğunu söyleyen Taş, "Google'a 'Bülent Tezcan ihale' yazın anlarsınız." ifadelerini kullandı.

Bugün de sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Taş, Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu söyledi.

Atilla Taş: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim

Yayınladığı videoda, "Kendimi uyanık, akıllı sanıyordum. Bu ülkede aslında bir iktidar sorunu değil de bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim." diyen Taş, "Şimdi ise görüyorum bir koltuk savaşı başlamış ama ahlaki ve moral üstünlüğü kaybetmek seçimi kaybetmekten daha beter." diye konuştu.

"Kim ister ki iktidarın ağır yükünü muhalefette olmanın lüksü dururken"

Taş'ın açıklamaları şöyle:

"Bizleri kahreden seçim sonuçları bir kesimin Erdoğan nefretini ve Atatürk sevgisini kullanan ve başkaca bir marifetleri olmayan ranta düşmüş bazı sözde muhalif siyasetçilerin umurunda bile değiliz.

Maaşları yatmaya, ihaleleri dönmeye devam ediyor. Büyük paralar bu siyaset işlerinde üstelik iktidar olmanıza gerek bile yok. Kim ister ki iktidarın ağır yükünü muhalefette olmanın lüksü dururken.

Şimdi ise görüyorum bir koltuk savaşı başlamış ama ahlaki ve moral üstünlüğü kaybetmek seçimi kaybetmekten daha beter.

Son seçimin kazananı belli ama ne hikmetse kaybedeni yok. Bu ülkede aslında bir iktidar sorunu değil de bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim.

Kendimi uyanık, akıllı sanıyordum hep. Partizanlık olayını artık bir kenara bırakıyorum."

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