Akrepli saldırganlar yakalandı

Geçtiğimiz pazar günü Sole Mare Beach Club'a girmek isteyen 17 yaşındaki M.E.A. ve arkadaşı H.K.A. görevliler tarafından cluba alınmadı. İddiaya göre 'Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz' diyerek işletmeden ayrılan ikili araçlarına gitti. Araçtan biri akrep olarak bilinen makineli tabanca olmak üzere iki tabancayla dönen ikili rast gele ateş açmaya başladı. 7 araca kurşun isabet ederken kurşunlardan biri bir taksi şoförünün omuzuna isabet etti.

Taksi şoförü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken olay yerine intikal eden İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çeşme'de plaja alınmayan magandalar rastgele ateş açtı: Müşteri bekleyen taksici yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahildeki bir plaja rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle alınmadığı iddia edilen kişiler, beraberinde getirdikleri silahlarla rastgele ateş açtı. O sırada müşteri bekleyen taksici omzuna isabet eden mermiyle yaralandı.

Polis iğneyle kuyu kazdı

Olay yerindeki tüm güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarındaki görüntüleri alan ekipler saldırganları yakalamak için iğne ile kuyu kazdı. KGYS kayıtlarını inceleyen İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler saldırganlara araç kiralayan ve uyuşturucu, tehdit, hakaret, yaralama gibi suçlardan sabıkası bulunan S.K.'yı gözaltına aldı. Polis saldırganların olaydan sonra Alaçatı köyiçine giderek kendilerine kıyafet aldıklarını belirledi. Daha sonra saldırganların kiralık aracı Alaçatı'da terk ederek başka bir araca geçiş yaptığı tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis saldırganların İzmir yakınlarında ikinci aracı da terk ederek üçüncü araca geçiş yaptığını belirledi.

Alaçatı'ya geri döndüler

Üçüncü aracın izini süren ekipler, saldırganlık yakalamak için dün gece 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ancak saldırganlar bu adreslerde bulunamadı. Alan daraltarak ilerleyen ekipler bu sabah 4 adrese daha eşzamanlı baskın yaptı.

Saldırganlar bu adreslerde de bulunamadı. İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada saldırganların yeniden Alaçatı'ya döndüğü belirlenince ekipler Alaçatı'da yoğunlaştı. Çeşme ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de desteğinde ilçede geniş çaplı çalışma yürüten ekipler, saldırganları Mustafa Kemal bulvarı üzerinde köşeye sıkıştırdı.

Polisi görünce kaçmaya çalışan 17 yaşındaki iki saldırgan bir süre sonra yere yatarak teslim oldu.

Saldırganlar silahları bir çöp konteynırının kenarındaki boşluğa bıraktıklarını söyledi. Polis ekipleri akrep olarak tabir edilen seri atış özelliği bulunan makineli tabanca ve normal bir tabancayı saldırganların söyledi yerde buldu. İşlemleri yapılmak üzere İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sabıkasının bulunmadığı öğrenildi.