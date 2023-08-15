Sınırlara yüz tanıma sistemi geliyor

Hükümet, kayıt dışı ekonomi ve kaçakçılıkla mücadele için gümrük kapılarındaki teknolojik kapasiteyi artırıyor.

Ticaret Bakanlığının hazırladığı rapora göre, riskli yolcuların tespiti için kullanılacak Yüz Tanıma Sistemi (YTS) yazılımına yönelik test çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, Habur Sınır Kapısına Milli Tarama Sistemi (Miltar) projesi kapsamında yarı sabit x-ray araç ve konteyner tarama sistemi kuruldu. Mersin Limanı'nda ise geri yansıma teknolojili hızlı tarama x-ray sistemleri faal hale getirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da görüntü analiz uygulamasının en güncel versiyonu kuruldu. Yıl sonuna kadar projenin tüm Türkiye'deki gümrüklerde yaygınlaştırılacağı belirtildi. Proje kapsamında komşu ülkelerle görüntü analizi temelinde yeni iş birlikleri yapılacak.