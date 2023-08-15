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Okula ilk adım 6 bin lira

Kırtasiye alışverişi, servis ücreti, açıktan talep edilen kayıt parası, özel okullarda istenilen ekstra ücretler, velileri çileden çıkarıyor. Devlet okulunda okuyan bir öğrencinin sadece okul çantası ve kıyafetleri 6-8 bin lirayı buluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 07:43, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 07:44
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Okula ilk adım 6 bin lira

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencileri alışveriş heyecanı sararken, veliler ise hesap kitap yapmaya başladı. Geçen yıl ile kıyaslandığında; kırtasiye malzemelerinden kıyafete, servis ücretlerinden okul harçlığına kadar birçok gider kalemi ikiye katladı. Özel okullarda ise fatura çok daha kabarık.

MARKETLER İLK ADRES

Veliler kırtasiye alışverişlerinde ağırlıklı olarak zincir marketleri tercih ediyor. Bunun yanında online alışveriş siteleri de bir diğer alternatif. İstanbul'da ise okul alışverişinin kalbi Eminönü'nde atıyor. Okul civarlarındaki kırtasiyeler daha az rağbet görüyor. Eminönü'nde toptan fiyatına perakende kırtasiye satışı yapan Eyüp Sever "Alışveriş başladı ancak insanlar hesap kitap yapıyor. En ucuz ürünlere yöneliyorlar. Hatta geçen yıldan kalan ürünleri kullananlar da var.

KAAN ZENGİNLİ

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