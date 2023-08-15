Tasarruf için 7 ayda BES'e 19 milyar TL yatırdık

2023 yılında ülkemizi etkileyen yüksek enflasyon ve döviz kurunda yaşanan hızlı tırmanışa rağmen BES yatırımcısı tasarruf yapmaya devam etti. Ekonomide yaşanan zorlu sürece rağmen yılın yedi aylık döneminde sisteme yaklaşık 19 milyar TL'lik net nakit girişi yaşandı.

Bu dönemde BES katılımcılarının sisteme hem düzenli hem de ek katkı payı ödemeye devam ettikleri bilgisi paylaşan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, "2022 ilk 7 ayında gönüllü Bireysel Emeklik Sistemi'nde (BES) yeni düzenlenen BES sözleşme adedi 1,2 milyon seviyesindeydi. 2023 aynı döneminde ise 1,1 milyon olarak gerçekleşti. Ekonomik açıdan belirsizliklerin olduğu bir dönemde dahi hane halkının tasarruf yapmak için BES'i tercih ettiğini görüyoruz. Buna ek olarak, geçen yıla göre ayrılma oranlarında da bir artış gözlemlemiyoruz" dedi. Atalay'ın bu gözlemleri rakamlara da birebir yansımış durumda.

Yılın ilk 7 ayında gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan BES katılımcı sayısı 17 milyonu aştı. Sene başından itibaren ulaşılan yaklaşık 900 bin adetlik artış ile sektörde yüzde 5,6 oranında bir büyüme sağlandı. Devlet katkısı dahil fon büyüklüğü tutarı ise yıl başından bu yana 200 milyar TL tutarında artarak yüzde 46 oranında büyüdü. Toplam fon büyüklüğü rakamı ise 630 milyar TL'yi aştı.

Fon hedefi 1 Trilyon TL

Bu hızlı büyümede kamu otoritesinin desteğinin önemli olduğunun altını çizen Atalay, aynı zamanda 18 yaş altı BES'in de büyümede itici güç yarattığı görüşünde. Bu rakamlar ve gelişmeler ışığında 2024 yılında BES'te toplam 1 trilyon TL fon büyüklüğüne rahatlıkla ulaşılabileceğini ifade eden Murat Atalay, Anadolu Hayat Emeklilik'e ilişkinse şu bilgileri paylaştı;

Yüde 30 devlet katkısı etkili oldu

"Anadolu Hayat Emeklilik olarak 2023 yılı ilk 7 aylık döneminde BES katılımcı sayısında sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergiledik. 2023 yılında katılımcı sayımız yılbaşına göre yüzde 6,8 oranında artarak 2,6 milyon seviyesini aştı. Fon büyüklüğü tutarımız da yılın ilk 7 ayında yüzde 45,3 seviyesinde büyüme sağlayarak 110 milyar TL'ye ulaştı. Hayat sigortası branşında ise toplam prim üretimimiz sektörün çok üzerinde bir büyüme ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 113 oranında artarak 2,9 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bu dönemde gönüllü BES branşındaki müşterilerimiz sektördeki katılımcı davranışlarına paralel hareket ettiler. Hane halkının tasarruflarını değerlendirebilecekleri adres olarak BES'i tercih etmelerinde hem başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan benzersiz yüzde 30 devlet katkısı hem de enflasyona karşı her dönemde daha yüksek getiri sağlayan emeklilik yatırım fonları etkili oluyor.

Müşterilerimizin sistemden çıkma kararlarında da bir artış olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 30 Haziran 2023 itibarıyla müşterilerimizin aylık devamlılık oranı 2023 yılı ortalaması olan yüzde 99 seviyesinden 99,3'e yükseldi, devamlılık oranımız sektör ortalamasının üzerinde seyrediyor." Dijitalleşmeye yatırım yapmayı önceliklendiren AnadoluHayat Emeklilik, yılın geri kalanında da yine dijital platformlardan yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını dijital platform üzerinden uçtan uca karşılayan self servis hizmetlerine bu yıl bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Murat Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü; "'Size Özel Gelecek Planlaması' hizmetimizi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Bu sayede müşterilerimiz gelecek planları için ihtiyaç duydukları birikimi; kendi varlıkları, gelir ve harcama düzeyleri ile tasarruf alışkanlıkları doğrultusunda artık kolaylıkla hesaplayabiliyor.

Önümüzdeki dönem verimliliği yüksek satış kanallarımızı daha da güçlendirip dijital kanallardan sunduğumuz ürün çeşitliliği ve sayısını artıracağız. Ayrıca müşteri devamlılık ve memnuniyet seviyemizi yükseltmek amacıyla bir sadakat programı üzerinde çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz müşterilerimizin bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerine ilişkin tüm talep ve işlemleri yapabilmelerini sağlamak. Bu konuda önemli aşama kaydettiğimizi söyleyebiliriz.

Yapay zeka, makine öğrenimi, robotik otomasyon gibi yeni nesil teknolojileri içeren çalışmalarımız devam ederken, bu alanın sektörümüze getireceği yenilikleri, ürün ve hizmetlerimize yansıtmak amacıyla iş birliği imkanlarını da takip ediyoruz. Yazılım altyapımızı yenilemek ve iş süreçlerinde kullandığımız robotik süreç otomasyonlarının sayısını artırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor."

BES yatırımcısı BIST ve dolar fonu seçti

Son dönemlerde emeklilik yatırım fonlarında yakalanan yüksek getiri ile bireysel emeklilik katılımcılarının yılda 12 kez hakları bulunan fon dağılım değişikliği işlemini geçmiş döneme nazaran daha sık gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Hangi fonlar daha çok tercih edildi diye baktığımızda; 2023 yılının özellikle 2'inci çeyrek sonu itibarıyla yükseliş trendine giren BIST'te işlem gören şirket payları ile ağırlıklı olarak portföyünde yerli şirket payları bulunan fonlar ve yine aynı dönemde artış gösteren Dolar/ TL nedeniyle portföyünde yabancı şirket payları ve altın bulunan diğer fonlara göre katılımcılar tarafından daha çok tercih ediliyor. Özellikle BIST'teki yükseliş trendinin devam edeceği öngörüldüğünde bundan sonraki dönemde de yine portföyünde ağırlıklı olarak yerli şirket payları bulunan fonların katılımcılar tarafından daha fazla tercih edilebileceğini öngörüyoruz.

Esin ÇETİNEL