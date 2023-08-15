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Dış politikada yeni dönem şifreleri! Atılacak adımlar şekillendi

Stratejik konumu ve küresel ve bölgesel mevzulardaki etkin rolü ile Türkiye'nin izleyeceği dış politikanın güzergahı ve hedeflere ulaşmak için uygulanacak yöntemler tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 08:35, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 08:23
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Dış politikada yeni dönem şifreleri! Atılacak adımlar şekillendi

Geçen hafta Ankara'da düzenlenen 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda yeni dönemde Türk dış politikasının daha efektif ve koordine hale gelmesi için atılacak adımlar şekillendi.

Başta Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri olmak üzere bakanlıklar arası eşgüdüm ve koordinasyon hususuna büyük önem verilecek.

SİBER GÜVENLİK

Hiçbir verinin küçümsenmemesi gerektiği, bakılan pencereden çok da önemli görünmeyen bir hususun Ankara'da büyük bir resmin parçasını tamamlayabileceğinden hareketle dünyanın dört bir yanında görevli Türk büyükelçi ve misyon şefleri Türkiye'nin güvenlik öncelikleriyle ilgili her tür bilgiyi merkeze aktaracak.

Siber güvenlik konusunda hem dikkatli olunması hem de farkındalığın oluşturulması üzerinde çalışılacak. Beşeri kapasite açısından dünyanın en kaliteli ve iyi yetişmiş ağlarından birine sahip olan Türk hariciyesi, diplomatların daha üretken hale gelmesiyle daha aktif olacak.

Türk diplomasisinin önceliklerinin müzakere edildiği Büyükelçiler Konferansının açılışında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikada 4 temel stratejik hedefi bölgede barış ve güvenliği tesis etme, dış ilişkilerin yapısal zemine oturtulması, refah ortamını geliştirme ve küresel hedeflerin ilerletilmesine katkı sağlamak olarak sıraladı.

Fidan, konferansta Türk diplomasinin öncelikleri yapılması gerekenler, bölge ve dünyada Türkiye'yi bekleyen tehdit ve fırsatları derinlemesine analiz ettiklerini belirterek, "Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık" dedi.

BETÜL USTA

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