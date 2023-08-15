Dolar günü 27,05 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 27,05 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 17:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 18:06
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0460
|27,0470
|27,0550
|27,0560
|Avro
|29,4240
|29,4250
|29,5840
|29,5850
|Sterlin
|34,1440
|34,2570
|34,4650
|34,5780
|İsviçre Frangı
|30,6630
|30,7330
|30,8310
|30,9010
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0160
|27,0660
|27,0250
|27,0750
|Avro
|29,3840
|29,4440
|29,5440
|29,6040
|Sterlin
|34,0840
|34,2840
|34,4050
|34,6050