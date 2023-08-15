Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!

Üniversiteler bugünlerde öğrencilere attığı maillerle, öğrencilerde bu sefer de KDV farkı istemeye başladı.

Özel üniversiteler, eğitim ücretlerine büyük zamlar yapmıştı. Bu zamların yanında yemek ve kitap ücretlerine de fahiş denecek zam oranlarını yansıtmışlardı.

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