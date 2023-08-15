Yük trenleri deprem bölgelerine yardım taşımaya devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin yarattığı afet sonrasında kurtarma çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi ve yardımların eksiksiz ul

aşmasında, demiryollarının ilk günden itibaren aktif olarak yer aldığını kaydederek, "Öncelikli olarak, iş makineleri, giyim, gıda, barınma malzemeleri ve yakıtın acil olarak bölgeye ulaştırılmasında trenler büyük önem taşımıştır. Şu ana kadar 169 yardım terini bölgeye gönderildi. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 280 vagon ile 4 bin 597 adet yaşam konteyneri, 266 vagon ile 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar wc, 5 adet ısıtma jeneratörü, 24 adet barınma amaçlı vagon, 30 adet servis vagonu, toplamda 3 bin 154 vagonun afet bölgesine ulaştırıldı" dedi.

SON TREN 9 AĞUSTOS'TA YOLA ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, 170'inci trenin Afyonkarahisar'dan 12 Ağustos'ta yola çıktığını ifade ederek, "Yola çıkan trende 16 vagon içinde 32 konteyner yaşam malzemesi bulunuyordu. Depremzedelerin ihtiyaçlarını şu an ulaştırdı. Ayrıca depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçları için ilk günden itibaren, gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin depremzedeye barınma hizmeti sağlıyoruz. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarında trenlerle tahliyesi sağlanıyor. Bu kapsamda 450 adet yolcu treni ile depremden etkilenen 77.974 vatandaşımızın deprem bölgesinden başka şehirlere ücretsiz olarak taşıdık" diye konuştu.