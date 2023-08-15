Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın haberine göre Türkşeker'in şeker fiyatlarına ardı ardına yaptığı zamlar sürerken, benzer bir hamle Çaykur'dan geldi.

Çaykur, çay fiyatlarına Haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı. 8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti.

15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63.6 oranında zamlandı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına zam geldi.

Çaya yapılan ikinci zammın ardından Temmuz ayında Bloomberg HT'ye bilgi veren sektör paydaşları Eylül ayında çaya yüzde 15 civarı üçüncü bir zam beklediklerini dile getirmişti. Ancak Eylül ayı öncesinde gerçekleştirilen yüzde 4.5'lik zam, Eylül ayında da zammın devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

Sektör paydaşları, daha önceki yıllarda buna benzer bir uygulamaya şahit olmadıklarını belirtirken, Çaykur'un da tıpkı Türkşeker gibi zamları bölerek aylara yaymaya başladığını düşünüyor.