İzmir merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hükümlü ve tutuklulara para yatırarak örgüte finans sağladıkları MASAK ve HTS raporlarıyla tespit edilen 37 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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