Emekli büyükelçinin evindeki tabloyu satmaya çalışan kişinin, kızı olduğu belirlendi
Beyoğlu'nda emekli büyükelçinin evindeki tabloyu sahtesiyle değiştirerek satmaya çalışan kişinin, kızı olduğu belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 13:10, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 13:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Beyoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalıntı sanat eseri tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, Firuzağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antika dükkanındaki tablonun müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İş yeri sahibinin tabloyu P.Ç. isimli kadından aldığını söylemesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli 9 Nisan'da gözaltına alındı.
Büyükelçinin kızı olduğu anlaşılan P.Ç'nin tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdiği, müzayedeyle satmaya çalıştığı belirlendi.
Şüpheli P.Ç. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.