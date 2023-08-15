Emekli büyükelçinin evindeki tabloyu satmaya çalışan kişinin, kızı olduğu belirlendi

Yapılan incelemede, Firuzağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antika dükkanındaki tablonun müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

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