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Isparta'da yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 13:23, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 15:59
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Isparta'da bir kişinin özel halk otobüsü şoförüne saldırma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir yolcu, kent merkezinde Süleyman Alkaya'nın kullandığı halk otobüsüne bindi.

Yolcu, otobüs şoförüyle "inme binme" meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu şoföre saldırdı.

Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolcu ve şoförün kavga anı yer alıyor.

Otobüs şoförü Süleyman Alkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın akşam saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Yolcunun otobüsten indiği sırada kendisine hakaret etmesiyle başladığını belirten Alkaya, "Otobüsten indikten sonra tekrar binmiş. Tam hareket etmek üzereyken o benim gırtlağıma sarıldı. Ben de müdahale edince bir boğuşma yaşadık." diye konuştu.

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