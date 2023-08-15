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Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok

Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşme beklentilerini araştırdı. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 19:55, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 19:55
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Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok

Memur-Sen'in araştırmasında, kamu çalışanlarının yüzde 40'ı eş yardımının, yüzde 24'ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16'sı ise kreş yardımının artırılmasını talep etti.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon tarafından 2-9 Ağustos'ta 50 bin kamu çalışanının katılımıyla dijital ortamda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili araştırma yapıldı.

Araştırmada, Memur-Sen'in refah payı talebine kamu çalışanlarının destek oranı yüzde 89 olurken, yeterli bulmayanların oranı yüzde 11'de kaldı.

Artırılması istenen yardımların sorulduğu araştırmada, kamu çalışanların yüzde 40'ı eş yardımının, yüzde 24'ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16'sı kreş yardımının ve yüzde 20'si ise diğer yardımların artırılması yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade ederken, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,49 oldu.

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