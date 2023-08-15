Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikalaları Kurulu Üyesi Oktay Saral'ın açıklaması:

Diyanet İşeri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum;Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına,vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız.Aksi halde böyle yapmakla Halil Konak'çı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız.Bozacının şahidi şıracıdır,karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız.Halil Konak'çının her daim yanındayız.