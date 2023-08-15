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İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti

Şanlıurfa'nın Birecik ile Halfeti ilçelerinin Gaziantep'e bağlanması talebi, yeniden gündeme geldi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, bu kez İçişleri Bakanlığı'na dilekçe gönderip, Fırat Nehri kıyısındaki 2 ilçenin referandum yapılarak Gaziantep'e bağlanmasını istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 15:15, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 16:09
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Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, 2018'de Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısındaki ilçeleri Birecik ve Halfeti'nin Gaziantep'e bağlanmasına yönelik bir mektup yazıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi. Bu 2 ilçede oturanların mesafe nedeniyle daha çok Gaziantep'i tercih edip, bu kentte işlerini hallettiklerini belirten Bilgin'in talebi, cevapsız kaldı. Bilgin, 5 yıl sonra bu kez bir dilekçe yazıp, talebini İçişleri Bakanlığı'na iletti.

"Vatandaşların referandum yapılmasını istediğini belirttim"

Konuya ilişkin referandum talebinde de bulunan Bilgin, "Halfeti ve Birecik ilçesindeki vatandaşlarımızın, Gaziantep'e bağlanma istediğini kaleme aldım. Vatandaşlarımız, bütün ilişkilerinin Gaziantep ile olduğunu söylüyor. 'Şanlıurfa'ya gidip gelmiyoruz, bilmiyoruz. Şanlıurfa ile bir ilişkimiz ve bağımız yok' diyorlar. İçişleri Bakanlığı'na yazdığım dilekçede Halfeti ve Birecik ilçesinin Gaziantep'e bağlanmak istediğini yazdım. Vatandaşların referandum yapılmasını istediğini belirttim. Ben de bunun üzerine referandum yapılmasını talep ettim. Daha önce de ilçedeki hastalarımızın, Gaziantep'e nakledilmesi için Sağlık Bakanlığı'na dilekçe yazmıştım. Bu hastalar, 90 kilometrelik mesafeyi giderken ölüyor" dedi.

"Gaziantep ile iç içeyiz"

Hem aradaki mesafeye hem ticari ilişkilere dikkati çeken Bilgin, "Gaziantep ile ilçemiz arası 55 kilometre, ancak Şanlıurfa ile mesafemiz 90 kilometre. Gaziantep bize daha yakın. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk milletiyiz. Hastaneler, şehirlere ait olmamalıdır diye belirttim. Ne kadar bunu dile getirsek de bir cevap bile alamadık. Ticari ilişkiler başta olmak üzere tüm ilişkilerimiz Gaziantep ile. İğneden ipliğe kadar Gaziantep ile iç içeyiz. Eğer bu konuda referandum yapılırsa; yüzde 80-90 Gaziantep'e bağlanması yönünde oy çıkacağını düşünüyorum. Bundan dolayı Halfeti ve Birecik'in, Gaziantep'e bağlanmasını istiyoruz. Gaziantep, bize daha iyi bakar. Hem çok yakınız hem ilişkilerimiz çok güçlü" diye konuştu.

Söz konusu talep ise 2 ilçede halkı ikiye böldü. Birecik Kuyumcular Derneği Başkanı Orhan Dirier, "Şanlıurfa'nın gerçekten Birecik ve Halfeti'ye yönelik bir katkısı yoktur. İlçelerimiz Gaziantep'e bağlansın. Hiç değilse hizmet alalım. Birecik Kuyumcular Derneği Başkanı olarak Birecik ve Halfeti'nin bir an önce Gaziantep'e bağlanmasını istiyorum" dedi.

Birecik'te esnaflık yapan Müslüm Bozkurt da "Bizler bütün alışverişimizi Gaziantep ile yapıyoruz. Sadece resmi işlemler için Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Yine devlet yardımları yeteri derecede bize sağlanmıyor. Bunun için Gaziantep'e bağlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kerim Aloğlu ise "Şanlıurfa'nın örf ve adetleri bize uymuyor. Kültür ve mesafe olarak Gaziantep hem Halfeti hem Birecik'e daha yakın. Bunun için Gaziantep'i tercih ediyoruz" dedi.

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