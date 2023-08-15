Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kara ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter, 3 uçak, ormana bağlı 30 arazöz, 1 dozer, 150 personel, itfaiyeye bağlı 4 su tankeri ve 6 itfaiye aracı, 50 itfaiye eri ile çalışma yürütüldü.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından 15 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangın kontrol altına alındı.

Orman ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AA muhabirine, yangının insan faktörüyle çıktığını düşündüklerini söyledi.

Hummalı bir gayretin ardından yangının büyümeden kontrol altına alındığını ifade eden Şevkan, "Burada topyekun bir çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları çok şükür sürüyor. Yangın alanı genişlemeden önü kesildi. Bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.