Türk Eğitim-Sen: Doçentlik başvuru şartları tekrar gözden geçirilmeli

Türk Eğitim-Sen, Yükseköğretim Kurulu tarafından 183 sayılı kararı ile 'Doçentlik Başvuru Şartları'nın değiştirilmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Şartların tekrar gözden geçirilmesinin istendiği açıklamada, mevcut şartlarla akademisyenlerin oldukça zorlanacağı ifade edildi. Açıklamada, "Doçentlik başvuru şartlarında böylesine köklü bir değişiklik için en az bir yıl bir geçiş süreci tanınması gerekmektedir. Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak süreci titizlikle takip etmekteyiz. Üyelerimiz ve teşkilatlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, doçentlik başvuru şartlarındaki hukuka aykırı değişikliklerin iptal edilmesine yönelik yasal süreç başlatılacaktır. Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK Başkanlığına sorunları ileterek çözümü noktasında girişimlerde bulunacağız, şartların tekrar bütün taraflarca kabul görecek şekilde revize edilmesi ve uygulamaya konulmasına yönelik makul bir süre verilmesi konusunda ısrarcı olacağız" denildi.