Satın aldıklarının parasını vermeyip, büfeciyi darbeden 2 kişi tutuklandı

Şeyhsinan Mahallesi'nde dün O.G'ye ait büfede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahibi ve yanındaki esnaf arkadaşı A.D'yi darbettikten sonra polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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