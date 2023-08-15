Bir transfer çalımı daha! Beşiktaş, Rashica ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica ile anlaşmaya vardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 20:55, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 20:57
Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın transferi için kendisi ve kulübü Norwich City ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusuyla 5 milyon Euro + bonuslar karşılığında 4 yıllık anlaşmaya vardı.
2022-2023 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Rashica, 26'sı lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta görev aldı ve 6 gollük katkı sağladı.
27 yaşındaki futbolcunun bu gece saat 01.00'da Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.