Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 21:55, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 22:08
Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi.
Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.