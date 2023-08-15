Sosyal medyada istismara uğradığını belirten çocuk, koruma altına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformunda istismara uğradığını belirten paylaşımda bulunan A.A'nın koruma altına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 22:57, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 22:58
Bakanlıktan yapılan açıklamada, A.A'nın 14 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.
A.A'yla ve ailesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Savcılık talimatıyla emniyette alınan ifadesinin ardından A.A, Bakanlığımızın Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alınmıştır."