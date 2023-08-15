Starlink uyduları Bitlis semalarında görüntülendi
Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Bitlis semalarında görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 23:15, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 23:17
Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bitlis'te de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Bitlis merkez ve Ahlat ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.