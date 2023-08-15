Ankara'da iki kayınbiraderini öldüren kişi teslim oldu
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kayınbiraderini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 23:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 23:29
Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde, Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa (38), aralarında husumet bulunan enişteleri Kamil K. (52) ile boş bir arazide tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil K, Nuh ve Ali Bozbuğa'ya tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Nuh ve Ali Bozbuğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Katil zanlısı Kamil K, olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.