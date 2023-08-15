Ankara'da iki kayınbiraderini öldüren kişi teslim oldu

Katil zanlısı Kamil K, olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde, Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa (38), aralarında husumet bulunan enişteleri Kamil K. (52) ile boş bir arazide tartışmaya başladı.

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