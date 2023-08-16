Nijerliler Türk iş adamının ayrılmasını istemedi: Gitmeyin beraber çalışalım

26 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe sonrası Nijer'in geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Nijer'den tahliye edilerek Türkiye'ye dönen iş insanı Mehmet Kaya, ülkede yaşananları ve Türkiye'ye yönelik bakışı Yeni Şafak'a anlattı. Nijer'de halkın müreffeh olmadığını, darbe öncesinde Fransa destekçisi bir grup elitin parayı ve siyasi yönetimi elinde bulundurduğunu kaydeden Kaya, "Nijerliler, Anadolu insanı dediğimiz karakterde bir toplum. Büyük çoğunluğu Müslüman. İş yerinde mescit yoksa çalışmayan bir halk" değerlendirmesinde bulundu. Nijer halkının tarihi bağlardan ötürü Türklere oldukça sıcak yaklaştığını kaydeden iş adamı, "Hem halk hem bürokrasinin büyük çoğunluğu Türklerle iş yapmaktan yana. Yüzde 5'lik bir kesim Fransız yanlısı. Nitekim bu yapı, Fransızların bile yapmadığını kendi halkına yapan yozlaşmış bir yapı" dedi.

YARDIMLAR HALKIN CEBİNE GİTMİYORDU

Bu 'elit' kesimin ülkeye faydası olmadığına dikkati çeken Kaya, "Öyle kişiler tanıyorum ki ellerinde güç olmasına rağmen, 500 metreden kısa olan evleri ile ana cadde arası bile beton döşetmemiş, yol yapmamış. O bölgelerde yağmur yağdığında bataklık oluyor, sinekler türüyor ve hastalıklar yayılıyor. Herkes kendi sokağını, mahallesini imar etse bile çok şey değişir" sözlerini sarf etti. ECOWAS, Fransa, Avrupa ve ABD'nin darbe sonrası yardımları kesmesiyle ilgili ise, "Bu durumdan halk etkilenmez. Çünkü yardımlar bu Batı yanlısı azınlık kesimin cebine gidiyordu. Türkiye'nin yardımları dışında hiçbir yardım halka dokunmuyor" ifadelerini kullandı.

KALİTEDE MARKA ÜLKE

Nijer'de, Türklerin yaptığı işlerin kalitesinden ötürü, Türk iş insanlarına büyük bir güven duyulduğunu kaydeden Kaya, "Eskiden Alman malı nasıl kaliteli görünüyorsa burada da 'Türkler yapıyorsa kalitelidir' algısı oluştu" ifadelerini kullandı. Kaya, bu yüzden Türk malı ürünler büyük rağbet gördüğünü kaydetti.

GİTMEYİN BERABER ÇALIŞALIM

Darbe öncesinde kurumların içinde Fransız yanlısı bürokratların Türklerin işlerini baltalamaya çalıştığını ifade eden Kaya, "Darbe olduktan sonra biz dönmeye karar verdik. Nijerliler bize "Gitmeyin burada kalın. İşleri hızlandıralım" dediler. Kapatılan Fransız televizyonları yerine hemen Türk kanallarını koymamızı istediler" diye konuştu. Nijer halkının Türkiye'ye karşı büyük beklentide olduğuna dikkat çeken Kaya, "Savunma sanayii, enerji ve madencilik alanlarında da Türklerin acilen bölgeye gelip düzen kurmasını istiyorlar. Nijerliler bize 'Gelin hızlıca iş birliği yapalım. Buradaki Fransız etkisini silin. Düzeni kurun' dediler" ifadelerini kullandı.

ARAÇLARDA TÜRK BAYRAĞI İLE GEZİYORLAR

Halkın bir tek Türklere karşı saygılı davrandığına işaret eden Kaya, "Darbeden sonra birçok araç Türk bayrağı takıp gezdi. Can güvenliği için. Beyazlara tepki çok fazla çünkü. Beyazları sömürgeci gören Nijerliler bir tek Türklere karşı samimi bir yaklaşım sergiliyor" dedi.

Muhammed Vefa Yürekli