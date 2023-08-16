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İsveç ayak sürüyor

NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç, 70'ten fazla teröristi isteyen Türkiye'ye sadece 4 kişiyi verdi. Bunlardan da biri uyuşturucu kaçakçısı, ikisi dolandırıcı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 07:59, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 07:41
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İsveç ayak sürüyor

İsveç'te iade taleplerine hükümet karar veriyor, ancak Yüksek Mahkeme'nin aleyhte görüş bildirmesi halinde sınır dışı işlemi gerçekleştirilemiyor.

Terör örgütlerine kucak açan İsveç NATO üyeliğinin onaylanması için TBMM'nin açılmasını beklerken, Türkiye'nin iadesini istediği 70'ten fazla isimle ilgili talep henüz karşılanmadı. NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Ankara'nın müzakere sürecinde kendilerine ilettiği 10 maddelik talepleri yerine getirmeye başladı. Bu kapsamda İsveç geçtiğimiz aylarda terörle mücadele yasalarını sertleştirerek terör örgütlerine katılmanın suç olduğu kararını aldı. Terörle mücadele yasasını değiştiren ülke, Türkiye'nin terör örgütü PKK, FETÖ ve sol örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle iadesini istediği 70'ten fazla teröristi iade etmemekte ise direniyor. İade talepleri, Türkiye tarafından İsveç'e NATO üyeliğinin onaylanması için getirilen temel koşulların başında geliyor. Ancak bu süreçte İsveç'in iade konusunda attığı adımlar yetersiz kaldı. İsveç müzakerelerin başladığı dönemden bu yana sadece 4 suçluyu iade etti. Onlardan birisi, hakkında Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat. Diğer 3 isimden Mehmet Kokulu'nun uyuşturucu kaçakçılığı, Okan Kale ve Ömer Kamil Altın'ın ise dolandırıcılık suçundan ceza aldıkları ortaya çıkmıştı.

Üyelik öncesi koordinatör

İsveç'te iade taleplerine hükümet karar veriyor, ancak Yüksek Mahkeme'nin aleyhte görüş bildirmesi halinde sınır dışı işlemi gerçekleştirilemiyor. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz aylarda NATO'da yapılan toplantıların ardından İsveç ile Türkiye arasında güvenlik alanında yeni bir iş birliği mekanizması kurulması ve ittifak bünyesinde "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" atanacağı duyurulmuştu. Terörle Mücadele Özel Koordinatörü'nün, İsveç'in NATO üyeliği Meclis gündemine gelmeden atanması bekleniyor.

Nur Banu Aras

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