Teröristlere son darbe uzak değil

PKK'nın girilmez kale ilan ettiği Zap, Hakurk, Haftanin, Bestler Dereler ve Gara gibi alanlarda ilerleyişini sürdürüyor. Irak içlerinde 80'i aşkın askeri kamp ve nokta inşa eden Türkiye'nin PKK karşısındaki ilerleyişi bölgenin istikrarından korkan güçleri paniğe sevk etti.

Mehmetçiğin başarılı operasyonları sonucu büyük darbe alan hain örgütün Irak'ın kuzeyinde tamamen hareket edemez duruma düşmesi sonrası Fransa, İsrail, uluslararası koalisyon ve İran, terör yapılanmasına hava ve kara istihbarat desteği sağlamasının yanında kamikaze İHA-SİHA'lar yollamaya başladı.

PKK'nın sıkıştığı alanlarda tünel kazı ekipmanı da gönderen terör destekçileri, örgüte nefes aldırmak için

b>YILMAZ BİLGEN-