Teröristlere son darbe uzak değil
Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla, PKK'nın can damarı olan yerler büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 07:45, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 07:47
Mehmetçiğin başarılı operasyonları sonucu büyük darbe alan hain örgütün Irak'ın kuzeyinde tamamen hareket edemez duruma düşmesi sonrası Fransa, İsrail, uluslararası koalisyon ve İran, terör yapılanmasına hava ve kara istihbarat desteği sağlamasının yanında kamikaze İHA-SİHA'lar yollamaya başladı.
PKK'nın sıkıştığı alanlarda tünel kazı ekipmanı da gönderen terör destekçileri, örgüte nefes aldırmak için
b>YILMAZ BİLGEN-