Akseki'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla yangına müdahale ediliyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 08:55, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 08:48
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla devam ediyor.
Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale edildi.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı.
Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.