Kolları olmayan bisikletçiye kol saati verdiler

Kolları olmayan 47 yaşındaki bisikletçinin, bu duruma soğukkanlılıkla tepki vermeden ödülü kabul ettiği anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özellikle 3 altın madalya kazanan İspanyol para-sporcu Ricardo Ten Argiles'in yaşadığı olay, şampiyonanın gölgesinde kaldı. Argiles, ödül töreni sırasında aldığı madalyanın yanı sıra bir saat ile ödüllendirildi.

İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenen Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda yaşanan ödül töreni tartışmalara neden oldu.

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