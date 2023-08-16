Kolları olmayan bisikletçiye kol saati verdiler
Kolları olmayan İspanyol para-bisikletçi Ricardo Ten Argiles'e, Glasgow'daki Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda madalyanın yanında saat hediye edilmesi tepkilere neden oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 09:39, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 09:59
İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenen Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda yaşanan ödül töreni tartışmalara neden oldu.
Özellikle 3 altın madalya kazanan İspanyol para-sporcu Ricardo Ten Argiles'in yaşadığı olay, şampiyonanın gölgesinde kaldı. Argiles, ödül töreni sırasında aldığı madalyanın yanı sıra bir saat ile ödüllendirildi.
Kolları olmayan 47 yaşındaki bisikletçinin, bu duruma soğukkanlılıkla tepki vermeden ödülü kabul ettiği anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.