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Dolar günü 27,06 TL'den kapattı

Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 27,06 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 18:02, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 18:02
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Dolar günü 27,06 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları27,055027,056027,060027,0610
Avro29,584029,585029,519029,5200
Sterlin34,465034,578034,490034,6030
İsviçre Frangı30,831030,901030,762030,8320
ANKARA
ABD Doları27,025027,075027,030027,0800
Avro29,544029,604029,479029,5390
Sterlin34,405034,605034,430034,6300

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