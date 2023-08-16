Dolar günü 27,06 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 27,06 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 18:02, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0550
|27,0560
|27,0600
|27,0610
|Avro
|29,5840
|29,5850
|29,5190
|29,5200
|Sterlin
|34,4650
|34,5780
|34,4900
|34,6030
|İsviçre Frangı
|30,8310
|30,9010
|30,7620
|30,8320
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0250
|27,0750
|27,0300
|27,0800
|Avro
|29,5440
|29,6040
|29,4790
|29,5390
|Sterlin
|34,4050
|34,6050
|34,4300
|34,6300