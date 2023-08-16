Mersin'de PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içerikli yöntemlerini meşru göstererek propaganda yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada kimliği tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki eş zamanlı baskınlarda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.