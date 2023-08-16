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Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:- "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 10:48, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 10:49
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Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Akseki'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Antalya-Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

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