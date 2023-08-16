Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!

İnternet dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar bu kez Dolandırıcılar, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adını ve Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanarak vatandaşın cebine göz dikti.

Dolandırıcılar sosyal medya hesaplarından kredi kartı aidat iadesi başlığı altında bir ödeme alacaklarını belirten paylaşım yaparak kişiyi bankalarının isimlerinin yer aldığı internet sayfasına yönlendiriyor.

Sabah'ta yer alan habere göre kişi, kredi kart iadesi almak istediği bankanın ismine tıkladığında ise e-devlet sistemine giriş yapmaya yönlendiriyor.

Açılan e-devlet sitesi gerçek olana birebir benziyor. Buna inanan birçok vatandaş "online aidat sistemi" başlığında açılan sayfaya T.C. kimlik numarası, kart bilgisi ve kredi kartına ait CVV kodu bilgilerinin girilmesi isteniyor.

E-devlette böyle bir uygulama yok

Aidat durumunu öğrenmek ve para iadesi almak için gerekli bilgileri dolduran vatandaşlar dolandırıcıların ağına düştü ve kısa sürede hesaplarından binlerce lira para çekildi.

Uzmanlar devletin resmi kamu ve kuruluşlarının sitelerinde yer alan adresler dışında itibar etmemesi ve bu mesajlar üzerinde gelen linkleri kesinlikle tıklamaması uyarısında bulundu.