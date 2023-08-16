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Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası

Mahkeme, Valilik ile Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerinin Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Bülent Uluğ'a 10'ar bin lira tazminat ödemesine hükmetti- Uluğ'un avukatı Barış Vardı:- "Müvekkilim manevi tazminat alma hakkı kazandı, verilen kararda tazminat miktarı nedeniyle istinaf yolu kapalı, kesin bir karar verildi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 14:17, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 14:30
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Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası

- Antalya'da parkta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Bülent Uluğ, Valilik ile Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerine açtığı davada 10'ar bin lira tazminat almaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Bülent Uluğ (70), 19 Mayıs 2022'de Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki Eski Lara Yolu'nda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu baldırından yaralandı.

Özel hastaneye kaldırılan Uluğ, tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Uluğ, daha sonra Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesine "idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu" maddesince tazminat davası açtı.

Antalya 1. İdare Mahkemesi incelediği dosyada, çevre sağlığı hizmetlerini sağlamanın belediyelerin görevi olduğu, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan hayvan bakımevlerine götürülmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin Bülent Uluğ'a 10'ar bin lira tazminat ödemesine hükmedilen kararda, mevzuat hükümlerince insan ve çevre sağlığı açısında tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan hayvanları toplayıp rehabilite etme ve kontrol altında tutma konusunda davalı idarelerin görevlerini gereği gibi yapmadıkları ve kusur sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.

- "4 defa kuduz aşısı oldu"

Davacı Uluğ'un avukatı Barış Vardı, AA muhabirine, müvekkilinin 5-6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerden birinin müvekkilini baldırından ısırdığını belirten Vardı, "Müvekkilim ısırıldıktan sonra hemen belediye yetkililerine ulaşıyor ve hastaneye gidiyor. Hastanede gerekli tedavinin ardından 4 defa da kuduz aşısı oldu ve kuduz ölümle sonuçlanabiliyor. Müvekkilimde çocukken köpek korkusunu yenmesine rağmen tekrar köpek korkusu başladı." dedi.

Sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve valiliklerde olduğunu vurgulayan Vardı, bu nedenle sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayan insanların maddi ve manevi tazminat açma hakkı doğduğunu kaydetti.

Bunun için Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin taraf olduğu dava yoluna başvurduklarını anlatan Vardı, şöyle konuştu:

"Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan müvekkilim için açtığımız davayı bir yıl sonunda kazandık. Müvekkilim manevi tazminat alma hakkı kazandı, verilen kararda tazminat miktarı nedeniyle istinaf yolu kapalı, kesin bir karar verildi. Biz 2022 dönemi için 10'ar bin lira dava açtık. Bu, hayvanın ısırmanın şiddetine göre, olayın büyüklüğüne göre miktar değişebilir. Muratpaşa ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ödemeleri gerçekleştirdi. Valilikten bir ödeme henüz yapılmadı, o da kendi içlerindeki bir mevzuattan kaynaklı. Valilik bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının sorumlu olduğunu ve ödemeyi onların yapması gerektiğini belirtiyor. Yakın zamanda onunla ilgili de bir sonuç çıkar."

Sokakta herhangi bir köpek veya kedi saldırısına uğrayan kişinin, bunu belgelendirmek için 112 Acil Sağlık veya sorumlu belediyelere bir kayıt bırakmaları gerektiğine dikkati çeken Vardı, bunun dava sürecinde delil olarak kullanıldığını ifade etti.

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