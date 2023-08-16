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Azerbaycanlı Zahra, Türkiye'de tıp okuma hayaline TR-YÖS'te 500 tam puan alarak kavuştu

YÖK tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nda birinci olan Zahra Nasırlı:- "Ankara benim için tam olarak öğrenci şehri. Bakü'ye de benzediği için hiç yabancılık çekmeyeceğimi biliyordum. 'Orada kendimi yalnız hissetmemeliyim, kendi vatanımdaki gibi daha rahat olmalıyım' diye düşündüm"- AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar:- "Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'de, Türkiye'den arkadaşlarımız da Azerbaycan'da sağlık hizmetinde çok önemli rol oynuyorlar. İnşallah Zahra da onlardan birisi olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 11:37, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 11:39
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Azerbaycanlı Zahra, Türkiye'de tıp okuma hayaline TR-YÖS'te 500 tam puan alarak kavuştu

Küçük yaşlardan beri doktor olmak isteyen Nasırlı, araştırmaları sonucu tıp eğitiminin iyi olduğunu öğrendiği Türkiye'de üniversiteye gitmeye karar verdi.

Bu hedefine ulaşmak için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 13 yıl aradan sonra ilk kez 29 Ocak 2023'te yapılan TR-YÖS'e giren Nasırlı, 19 bin 222 aday arasından Sayısal Yetenek Testinden 40, Temel Matematik Testinden 40 olmak üzere toplam 80 soruyu doğru cevaplayarak birinci oldu.

Sınavdaki başarısıyla çocukluk hayaline bir adım daha yaklaşan Nasırlı, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesine başvurdu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kesin kayıt için 23 Ağustos'ta ailesiyle Türkiye'ye gelecek Nasırlı'yla çevrim içi görüştü.

- "TR-YÖS, tıp eğitimi almak isteyenler için çok önemli"

Görüşme sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nasırlı, küçük yaşlarından beri doktor olmak istediğini, araştırmaları sonucu Türkiye'deki sağlık sistemi ve tıp fakültelerindeki eğitimin iyi olduğunu gördüğünü anlattı.

Nasırlı, bunun üzerine Türkiye'de okuma kararı aldığını ve okuldaki arkadaşlarıyla 2 yıllık çalışmanın ardından TR-YÖS'e girdiğini belirterek, sınavdan tam puan almayı başardığını ifade etti.

Nasırlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara benim için tam olarak öğrenci şehri. Bakü'ye de benzediği için hiç yabancılık çekmeyeceğimi biliyordum. 'Orada kendimi yalnız hissetmemeliyim, kendi vatanımdaki gibi daha rahat olmalıyım' diye düşündüm. Ankara Üniversitesinin hocalarının da ne kadar cana yakın olduğunu öğrendim. Özellikle dersten geçilen sistem olsun, birçok şey doğrultusunda Ankara Üniversitesine karar verdim. Önceden de hayalim zaten Ankara Üniversitesinde okumaktı. Üniversiteye kesin kayıt için evraklarımı topluyorum. Kayıt için son tarih olan 23 Ağustos'a kadar kaydımı yapmış olacağım. Kesin kayda ailemle birlikte geleceğim."

Nasırlı, Türkiye'de eğitim göreceği için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Tıp alanında nörocerrah olmak istiyorum. Hocalarım sayesinde orada yaşayacağım, göreceğim bilgilerle fikirlerimi değiştirebilirim ama şu an nörocerrah olmak istiyorum." diye konuştu.

Nasırlı'nın annesi Fidan Nasırlı da iki ülke arasında karşılıklı eğitim fırsatının sağlanmasında emeği geçen herkese ve özellikle Karabağ Zaferi'nde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AÜ Rektörü Ünüvar da görüşme sırasında, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'de, Türkiye'den arkadaşlarımız da Azerbaycan'da sağlık hizmetinde çok önemli rol oynuyorlar. İnşallah Zahra da onlardan birisi olacak." dedi.

- "Zahra hakikaten çok başarılı bir çocuk"

Ünüvar, çevrim içi görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de üniversitelerin yabancı öğrenci almak için sınavlar yaptığını ancak YÖK'ün talimatıyla bu yıl ilk kez TR-YÖS'ün uygulandığını belirtti.

TR-YÖS'ün dünyanın dört bir yanından öğrencilerin girdiği ve daha kaliteli öğrenci alımını teşvik eden uluslararası nitelikte bir sınav olduğunu vurgulayan Ünüvar, şu ifadeleri kullandı:

"Zahra hakikaten çok başarılı bir çocuk. 80 sorunun tamamını cevaplandıran çok başarılı bir kızımız. Bakü'de okudu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini yakınlarından ve sosyal medyadan araştırarak bulmuş. TR-YÖS'te tam puan aldığı ve bizi tercih ettiği için onunla irtibata geçtik. YTB, Zahra'yı burs programına tabi tuttu. Zahra da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini seçti."

Azerbaycan'da geçen yıl düzenlenen sınavda tam puan alarak birinci olan Azerbaycanlı Nigar Ağaza'nın da YTB bursuyla Ankara Üniversitesinde okuduğunu belirten Ünüvar, "İnşallah Nigar ile Zahra'yı tanıştıracağız. Nigar, Azerbaycan'daki sınavda tam puan aldı, Zahra TR-YÖS'te tam puan aldı. İnşallah ikisi de 'tek millet-iki devlet' diye ifade edilen Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelip eğitimini alan iki kardeşimiz olacak." diye konuştu.

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