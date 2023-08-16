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Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı. Harvard Üniversitesi 22. defa birinci olurken Türkiye'den sadece İstanbul Üniversitesi ilk 500'e girdi. İlk 1000'de ise toplam 8 Türk üniversitesi bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 11:41, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 11:44
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Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor

Dünya üniversitelerinin akademik başarısını sıralayan Shangai Ranking bu yılın en iyi 1000 üniversitesini açıkladı.

Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan listeye göre, dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) oldu.

Türkiye 'en iyi'lerden yine çok uzak: Üniversiteler ilk 100'e giremedi, ODTÜ ise...

Sadece İstanbul Üniversitesi girdi

Euro News'in haberine göre, listede, Türkiye'den ilk binde 401-500 sıra aralığında İstanbul Üniversitesi; 601-700 sıra aralığında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 701-800 sıra aralığında Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, 801-900 sıra aralığında Ankara Üniversitesi, 901-1000 sıra aralığında ise Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yer aldı.

İlk sırada Hardward var

Harvard Üniversitesi 21. kez sıralama listesinin başında yer almayı başarırken ilk 10'daki diğer üniversiteler Cambridge (4.), Berkeley (5.), Princeton (6.), Oxford (7.), Columbia (8.), Caltech (9.) ve Chicago (10.). Paris-Saclay Üniversitesi (15.) bir basamak yükselerek Kıta Avrupası'nda en iyi üniversite olmaya devam ederken, onu ETH Zürih (20.) takip etti.

Sıralama neye göre yapılıyor?

ShanghaiRanking, Nobel ödüllü, Fields madalyası, yüksek atıf alan araştırmacıları ya da Nature ve Science dergisinde yayımlanan makaleleri olan her üniversiteyi sıralamaya dahil ediyor. Listeye ayrıca Science Citation Index-Expanded (SCIE) ve Social Science Citation Index (SSCI) tarafından indekslenen önemli sayıda makalesi olan üniversiteler de alınıyor.

Toplamda 2 bin 500'den fazla üniversite sıralanırken en iyi 1000 üniversite yayımlanıyor. Sıralama çeşitli kriterler göz önüne alınarak yapılıyor. Buna göre, eğitimin ve fakültenin kalitesi, araştırmaların verimliliği, kişi başına performans değerlendiriliyor.

Bu değerlendirmelerde 6 kategori bulunurken her kategoride en yüksek puanı alan üniversite 100 puana ulaşıyor ve diğerleri en yüksek puanın yüzdesine göre hesaplanıyor. Final sıralamasındaysa her kategoriden kazanılan puanların ağırlıklı ortalaması alınıyor ve en iyi üniversite toplamda 100 puana oranlanıyor.

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